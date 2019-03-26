Kırmızı Işık İhlali Yapan Motosiklet Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı Kasksız gençler ölümden döndüANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Kasksız gençler ölümden döndü



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Manavgat Çevreyolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun Bulvarında Otogar istikametine gitmekte olan Mehmet S.'nin kullandığı 43 LU 128 plakalı otomobil, Otogar istikametinden gelip Antalya istikametine dönmekte olan Serhat A.'nın kullandığı 07 LG 411 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından yola savrulan ve başlarında kask olmayan motosikletin sürücüsü Mehmet S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ali P. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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