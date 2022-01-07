Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler jandarmadan kaçamadı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler jandarma drone ile havadan tespit etti. Kavşakta ışık ihlali yapıp adeta kazalara davetiye çıkaran araçlardan ticari taksi şoförünün kendikce güvenlik önlemi alıp kavşaktan temkinli geçmesi ise görenleri düşündürdü.

Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Afyonkarahisar- Ankara karayolu üzerindeki Emirdağ ilçesinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Kavşaklarda kırmızı ışığı hiçe sayarak geçiş yapan sürücüleri drone ile havadan tek tek tespit eden ekipler, oluşturdukları uygulama noktalarında sürücülere durdurup cezai işlem uyguladı. Kırmızı ışık ihlali ile birlikte evrak eksikliği olan ve hız sınırını aştığı belirlenen 23 sürücüye kişi başı 417 TL ceza uygulandı.

Öte yandan, drone denetimine takılan görüntülerde kırmızı ışıkta geçen araçların büyük çoğunluğunu kamyonet, kamyon ve tır gibi ağır tonajlı araçlardan oluşması ise dikkatlerden kaçmadı. Bunun yanında ışık ihlali yapan bir ticari taksinin ışık ihlali yaptıktan sonra kavşakta diğer yönleri kontrol ederek geçip, kendince güvenlik önlemi almaya çalışması ise bir başka düşündürücü konu oldu.