Kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza kesildi
19 dakika önce
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:10 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde kırmızı ışıkta geçen 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi. Ceza yazılan yayalardan birinin polislere, "Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?" sözleri, tepki çekti. Denizli
İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Saltak ve Mimar Sinan Caddesi
'nin kesiştiği kavşakta yayalara yönelik denetim yaptı. Yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen kişilere 108'er lira para cezasi verildi. Bir saat süren denetim kapsamında 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi. Bazı yayalar duruma itiraz ederek yeşil ışıkta geçtiğini savunurken, bazıları ise cezayı gülümseyerek karşıladı. Ceza yazılmak için kimlik belgeleri istenen bir yaya, polis ekiplerine, "Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?" deyince tepkilere neden oldu.
Ceza kesen polise tuhaf tepki: "'Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz" Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad Yurt dışında yaşayan Türklere müjde! ABD'li girişimciler taşınabilir taharet musluğu yaptı