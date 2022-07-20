Kırmızı ışık ihlali yaptı, kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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Kırmızı ışık ihlali yaptı, kafa kafaya çarpıştı

20.07.2022 17:41
Kırmızı ışık ihlali yaptı, kafa kafaya çarpıştı

Diyarbakır'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Diyarbakır'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır- Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışık ihlali yapan beyaz renkli otomobil, soldan akan trafiği görmeyerek siyah renkli otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle siyah renkli araç metrelerce sürüklenirken, içerisindeki 2 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Murat Başal/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışık ihlali yaptı, kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

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