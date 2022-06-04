Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada

04.06.2022 13:43

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada

KONYA - Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobil ile çarpışırken, sürücü ağır yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kazım Karabekir Caddesi ile Millet Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi istikametinden gelen Ö.Y. idaresindeki motosiklet kırmızı ışık ihlali yaparak, Kazım Karabekir Caddesinden süratli bir şekilde seyir halinde olan 34 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ö.Y. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza yerini terk eden otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza anı ise kavşakta bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Kameraların kaydettiği görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan kasksız sürücü yola savrulurken, sol ön kısmında hasar oluşan otomobil olay yerini terk ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi... Çarpışma anı güvenlik kamerasında Kaza paniğiyle gaza basınca direğe ve araca da çarptı; o anlar kamerada Kaza paniğiyle gaza basınca direğe ve araca da çarptı; o anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada - Son Dakika

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