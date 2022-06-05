Kırmızı ışık ihlaliyle gelen kaza kamerada - Son Dakika
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Kırmızı ışık ihlaliyle gelen kaza kamerada

05.06.2022 00:57
Kırmızı ışık ihlaliyle gelen kaza kamerada

Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobil ile çarpışırken, sürücü ağır yaralandı.

Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet otomobil ile çarpışırken, sürücü ağır yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kazım Karabekir Caddesi ile Millet Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi istikametinden gelen Ö.Y. idaresindeki motosiklet kırmızı ışık ihlali yaparak, Kazım Karabekir Caddesinden süratli bir şekilde seyir halinde olan 34 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ö.Y. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza yerini terk eden otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza anı ise kavşakta bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Kameraların kaydettiği görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan kasksız sürücü yola savrulurken, sol ön kısmında hasar oluşan otomobil olay yerini terk ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışık ihlaliyle gelen kaza kamerada - Son Dakika

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