Son Dakika Haberleri: Kırmızı Işıkta Beklerken Alev Alan Otomobil Küle Döndü

Kırmızı Işıkta Beklerken Alev Alan Otomobil Küle Döndü

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kırmızı Işıkta Beklerken Alev Alan Otomobil Küle Döndü, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi Çevreyolu Kavşağı ışıklarda meydana geldi. Hüseyin Özfidan yönetimindeki 01 D 7128 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklerken birden alev aldı. Otomobili kullanan tamirci ustası Hüseyin Özfidan ve yanında yolculuk eden araç sahibi Cafer Aslan, yanan otomobilden canlarını kurtararak dışarı çıktı. Yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu otomobildeki yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri ise bölgede trafiği bir süre kontrollü olarak durdurdu.

Araç sahibi Hüseyin Özfidan, otomobilini sanayide tamirciden aldıklarını ve kırmızı ışığa geldiğinde aracın birden alev aldığını ve söndüremediklerini kaydetti.

Otomobili kullanan tamirci ustası Hüseyin Özfidan ise kırmızı ışıkta durduklarını ve birden otomobilin motor kısmından alev aldığını ifade etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:13 Kaynak: İHA

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