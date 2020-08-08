Kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil yandı - Son Dakika

SİVAS'ta trafik ışıklarında dururken motor kısmından alev alan otomobil, yandı. İsmet Günaltay (55), 17 yıldır kullandığı otomobilin yanışını çaresizce istedi.

Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda saat 15.00 sıralarında trafik ışıklarında bekleyen İsmet Günaltay yönetimindeki 58 FF 282 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Günaltay araçtan inip, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bu sırada İsmet Günaltay, otomobilinin yanışını çaresiz gözlerle izledi. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

İsmet Günaltay, "1993 model bir araçtı. 17 yıldır bu aracı kullanıyorum. Aniden araç alev aldı. Lambalarda durdum, daha sonra da yanmaya başladı" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.