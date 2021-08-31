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Son Dakika | KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA ÇARPIP 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA - Son Dakika

Son Dakika | KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA ÇARPIP 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

31.08.2021 12:14

Son dakika haberleri... MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen, 5 araca çarpıp, 3 kişinin ölümüne, kendisinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralanmasına neden olan TIR şoförü Ali Civan, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen, 5 araca çarpıp, 3 kişinin ölümüne, kendisinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralanmasına neden olan TIR şoförü Ali Civan, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren Osman (43) ve Ayşe Muslu (42) çiftinden geriye ise birbirlerine sarılı kalp işareti yaptıkları fotoğraf kaldı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Ali Civan (40) yönetimindeki 31 K 1060 plakalı mısır yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Osman Muslu yönetimindeki 35 GZ 130 hafif ticari araç, Selahattin Sevil (66) yönetimindeki 45 RA 3368 ve Mekki Cem Kavut (51) yönetimindeki 35 AGU 090 plakalı otomobiller ile Erol Bekleyen (41) yönetimindeki 45 SC 9121 ve Alper Kaplan (30) yönetimindeki 33 BRH 23 plakalı TIR'lara çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Osman Muslu ve eşi Ayşe Muslu ile otomobil sürücülerinden Selahattin Sevil'in eşi Şahver Sevil (64) yaşamını yitirdi. Ölen Muslu çiftinin çocukları Atakan Muslu (14), Şevket Batuhan Muslu (18), otomobil sürücüsü Selahattin Sevil, TIR şoförleri Alper Kaplan, Erol Bekleyen ve Ali Civan yaralandı.

Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. TIR şoförleri tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan diğer 3 yaralanın yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

KALP İŞARETİ YAPTIKLARI FOTOĞRAFLARI KALDI

Kazada yaşamını yitirenlerden Osman Muslu'nun ESHOT 2. Bölge Müdürlüğü'nde belediye otobüsü şoförü olarak çalıştığı belirtildi. Muslu çiftinden geriye, birbirlerine sarılıp, elleriyle kalp işareti yaparak çektirdikleri fotoğraf kaldı.

Muslu çifti ile Şahver Sevil'in cenazeleri İzmir'deki yakınlarına teslim edildi.

'FREN İZİ YOK'

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polisin, olay yerinde yaptığı incelemede, fren izine rastlanmadı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan TIR şoförü Ali Civan, polisteki ifadesinde, Hatay'dan yüklediği 26.5 ton mısırı Manisa'daki bir fabrikaya götürdüğünü belirterek, "Kula istikametinden Salihli istikametine kadar 55 kilometrelik hıza sahiptim. Önümde 2 otomobil, 1 hafif ticari araç, 2 TIR vardı. Önümdeki otomobil aniden fren yaptı. Ben de fren bastım. TIR'da bulunan mısırlar etrafa saçıldı ve tekerin altına girerek, kaymasına neden oldu. Aramızda 3 metre mesafe olmasına rağmen, TIR sürüklendi, önümdeki otomobile çarptım" dedi. Civan'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son Dakika | KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA ÇARPIP 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Son Dakika | KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA ÇARPIP 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Son Dakika | KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA ÇARPIP 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Son Dakika | KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA ÇARPIP 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Son Dakika | KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA ÇARPIP 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Son Dakika | KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA ÇARPIP 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Salihli, Manisa, Muslu, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 ARACA ÇARPIP 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA - Son Dakika


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