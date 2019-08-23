Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı
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Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralıMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesi bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak takla attı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesi bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sıralarında Kızıltepe Üçyol mevkiinde kırmızı ışıkta duran 65 NU 037 plakalı araca arkasından gelen 31 ND 229 plakalı otomobil çarparak takla attı. Kazada yaralanan 2 sürücü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, 31 ND 229 plakalı aracın sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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