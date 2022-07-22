Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil yandı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil yandı

22.07.2022 16:16
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil yandı

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil yandıANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan otomobil, alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil yandı

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan otomobil, alev alarak kullanılamaz hale geldi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara- Aksaray yolu Tuz Gölü Tesisleri yakınında meydana geldi. Aksaray'dan Ankara yönüne giden C.D. yönetimindeki 06 AK 1643 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen F.G.'nin kullandığı 06 BSH 419 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücü C.D. ile öndeki otomobilde bulunan Z.G. hafif yaralandı. Bu sırada çarpan otomobilin motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise araçtaki yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu yangın söndürülürken otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi. Kaza ve yangın nedeniyle Ankara- Aksaray yolunun Ankara yönü bir süre araç geçişine kapatılırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü dökümü:

- Yangından görüntü

- Aracın kaldırılması

- Yoldan görüntü

Haber:  Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara),


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Kaynak: DHA

Şereflikoçhisar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil yandı - Son Dakika

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