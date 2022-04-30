Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters döndü: 3'ü çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters döndü: 3'ü çocuk 4 yaralı

30.04.2022 16:10
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters döndü: 3'ü çocuk 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolu, Kemallı kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Turgay Gültekin (44) yönetimindeki 34 ZS 4650 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Nisanur Hekimoğlu (30) yönetimindeki 34 TR 8459 plakalı otomobile çarparak yol ortasına ters devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada ters dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Canset G. (40) ve çocukları Çağan Alp G. (13), Bartu G. (2) ile Barlas G. (2) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili olarak başlattığı incelemenin devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters döndü: 3'ü çocuk 4 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters döndü: 3'ü çocuk 4 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters döndü: 3'ü çocuk 4 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters döndü: 3'ü çocuk 4 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters döndü: 3'ü çocuk 4 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters döndü: 3'ü çocuk 4 yaralı

YORUMLAR
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Otomobil devrildi, 2 kişi ölümden döndü Otomobil devrildi, 2 kişi ölümden döndü

Otomobil, Sungurlu, Ankara, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters döndü: 3'ü çocuk 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil ters döndü: 3'ü çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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