Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü ölümden döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü ölümden döndü - Son Dakika

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü ölümden döndü

6 saat önce

Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan kargo aracının sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan sürücü ölümden döndü, System.String[]

Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan kargo aracının sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı İlkadım Belediyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karagöz idaresindeki 55 JM 439 plakalı bir kargo şirketine ait kapalı kasa kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Bahattin Gökçek'e ait 55 SH 562 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Karagöz'e ilk müdahalesini sağlık ekipleri aracın içinde yaptı. Yaralı sürücü 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Mehmet Karagöz, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:36 Kaynak: İHA

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