Son Dakika Haberleri: Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

10 dakika önce

MARDİN'de husumetli olduğu ailenin fertleri ile kırmızı ışıkta karşılaşan 2 kişi, yanlarında bulunan silahla araçlarına ateş açtı.

Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
MARDİN'de husumetli olduğu ailenin fertleri ile kırmızı ışıkta karşılaşan 2 kişi, yanlarında bulunan silahla araçlarına ateş açtı. Araçtaki Ömer Sincar (35) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaçmaya çalışan saldırganlardan biri, kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu yaralanarak yakalandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Aktaş ailesinden 2 kişi, husumetli olduğu Sincar ailesinin fertlerinin hafif ticari araç içinde kırmızı ışıkta beklediğini gördü. 2 kişi, yanlarında bulunan silahla araca ateş açtı. Saldırıda araçta bulunan Ömer Sincar hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine yakın olan polis, silah seslerini duyunca bölgeye geldi. Ekipler saldırganların kaçtığını görünce kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında saldırganlardan biri polis tarafından vurularak yaralandı. Yakalanan yaralı saldırgan ve Sincar ailesindeki 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri diğer saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:06 Kaynak: DHA

Sincar Dağı, Mardin, 3. Sayfa
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