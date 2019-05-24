Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca otomobilden ateş açıldı

Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca otomobilden ateş açıldı

3 saat önce

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, hafif ticari aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen E.P.'ye, yanına yanaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.

Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca otomobilden ateş açıldı, System.String[]
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, hafif ticari aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen E.P.'ye, yanına yanaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. E.P. yara almazken, saçmalar ise aracın arka kapısına isabet etti.
Olay, gece saatlerinde İzmit D-100 yolu Kuzey Yan Yol mevkiinde meydana geldi. E.P. kırmızı ışıkta hafif ticari aracıyla dururken, iddiaya göre yanına yanaşan bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Ateş açan kişi otomobil ile olay yerinden kaçarken, E.P. ise polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araç üzerinde inceleme yaptı. E.P.'nin aracının sağ arka kapısında yaklaşık 20 santimetre genişliğinde saçma izleri olduğu görülürken, pompalı tüfeğin fişeği ise yolun karşı tarafında bulundu. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 02:31 Kaynak: DHA
İzmit, Kocaeli, Güncel
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