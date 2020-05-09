Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, İzmir - Ankara yolunda Gökkaya Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Rahim Adıgüzel (55) yönetimindeki 42 LE 770 plakalı kamyona kırmızı ışıkta beklerken, Vildan Dağlı'nın (53) kullandığı 45 EZ 380 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve otomobildeki Zeki Dağlı (56) ve Bahriye Bozyiğit (81) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca, 3 kişinin yaralandığı kaza, yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonun kırmızı ışıkta beklediği ve arkasında duramayan otomobilin kamyona çarptığı görüldü.