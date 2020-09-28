TIR kırmızı ışıkta duran minibüse çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

TIR kırmızı ışıkta duran minibüse çarptı: 4 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen yolcu minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

TIR kırmızı ışıkta duran minibüse çarptı: 4 yaralı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen yolcu minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.  Kaza, Eski Garajlar mevkiinde meydana geldi. Ercan Gencer idaresindeki 77 BD 824 plakalı TIR kırmızı ışıkta bekleyen Burak Bayram idaresindeki Değirmendere- İzmit hattında yolcu taşıyan Burak Bayram idaresindeki 41 K 9755 minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Burak Bayram ile minibüste bulunan yolcular Hakan Doktoroğlu, Burhan Tanışman ve Tülay Develi yaralandı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan yolculara sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR kırmızı ışıkta duran minibüse çarptı: 4 yaralı
TIR kırmızı ışıkta duran minibüse çarptı: 4 yaralı
TIR kırmızı ışıkta duran minibüse çarptı: 4 yaralı
TIR kırmızı ışıkta duran minibüse çarptı: 4 yaralı
TIR kırmızı ışıkta duran minibüse çarptı: 4 yaralı
TIR kırmızı ışıkta duran minibüse çarptı: 4 yaralı
TIR kırmızı ışıkta duran minibüse çarptı: 4 yaralı

Değirmendere, Bayram, Gölcük, TIR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR kırmızı ışıkta duran minibüse çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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