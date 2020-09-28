TIR kırmızı ışıkta duran minibüse çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen yolcu minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Eski Garajlar mevkiinde meydana geldi. Ercan Gencer idaresindeki 77 BD 824 plakalı TIR kırmızı ışıkta bekleyen Burak Bayram idaresindeki Değirmendere- İzmit hattında yolcu taşıyan Burak Bayram idaresindeki 41 K 9755 minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Burak Bayram ile minibüste bulunan yolcular Hakan Doktoroğlu, Burhan Tanışman ve Tülay Develi yaralandı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan yolculara sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.