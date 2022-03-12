Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı

12.03.2022 21:49

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara ilçe girişi yeni otogar kavşağında meydana geldi. Keşan istikametinden gelen 59 DP 941 plakalı araç sürücüsü S.K. yeni otogar kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 59 LC 339 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonrasında otomobilde bulunan E.G. ve Y.G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan araç trafiği, yoldan araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı. - TEKİRDAĞ

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı

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Tekirdağ, Tragger, Malkara, Kaza, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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