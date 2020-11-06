Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü pompalı tüfekle vuran sanığın davasında yeni tanıklar dinlenecek - Son Dakika

Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü pompalı tüfekle vuran sanığın davasında yeni tanıklar dinlenecek

06.11.2020 10:47
Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü pompalı tüfekle vuran sanığın davasında yeni tanıklar dinlenecek, System.String[]

Konya'da 4 yıl önce otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin davada, yeni tanıkların dinlenmesine karar verildi.

Konya'da 4 yıl önce otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin davada, yeni tanıkların dinlenmesine karar verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Civan ve taraf avukatları katıldı.

Civan, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı, dinlenmeyen tanık beyanlarının alınmasına yönelik eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Müşteki avukatı da maktulün oğlunun tanık olarak dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, beyanların yargılamaya katkı sunabileceği gerekçesiyle Ahmet Y. ile Ali Ç'nin tanık olarak dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Karatay ilçesindeki Büyükkumköprü Kavşağı'nda 5 Mayıs 2016'da, Osman Çayır (51) idaresindeki 07 S 0180 plakalı otomobile, arkasındaki araçtan pompalı tüfekle ateş açılmıştı. Mermilerin isabet ettiği Çayır, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin, maktul Çayır'ın işlettiği kahvehanenin müşterisi Mustafa Civan olduğu, Civan ve Çayır arasında sık sık tartışma yaşandığı belirlenmişti.

Zanlı Civan, olay tarihinden 3 yıl sonra İstanbul'dan Konya'ya gelmek için kendi adına bilet alınca gözaltına alınmış, emniyetteki sorgusunda Çayır'ı öldürdüğünü itiraf etmişti.

Civan hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Karar, Konya, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü pompalı tüfekle vuran sanığın davasında yeni tanıklar dinlenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti         
10:27
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada         
10:01
Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın         
09:39
Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu         
09:30
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 665'e düştü ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 665'e düştü         
09:24
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum         
19:10
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 11:32:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü pompalı tüfekle vuran sanığın davasında yeni tanıklar dinlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei