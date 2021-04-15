Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü pompalı tüfekle öldüren sanığa 18 yıla kadar hapis cezası istemi - Son Dakika

Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü pompalı tüfekle öldüren sanığa 18 yıla kadar hapis cezası istemi

15.04.2021 13:39
Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü pompalı tüfekle öldüren sanığa 18 yıla kadar hapis cezası istemi, System.String[]

Konya'da 4 yıl önce otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya'da 4 yıl önce otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Civan ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamının duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanık Civan'ın maktul Osman Çayır ile bir kahvehanede ortaklık yaptığı, işletmenin devri konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

Mütalaada, "Olay günü Antalya Çevre Yolu kavşağında trafik ışıklarında 07 S 0180 plakalı araç içindeki maktul Osman Çayır'ın silahla yaralandığının kolluk görevlilerine bildirildiği, görevliler tarafından olay yerine intikal edildiği, sanığın suça konu aracını petrole bırakmak suretiyle kaçtığı ve kendisine ulaşılamadığı, hakkında yakalama kararı çıkarılan sanığın 3 Eylül'de yakalandığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Sanığın maktulü, araç içerisindeyken av tüfeğiyle öldürdüğünün tüm dosya kapsamında belirlendiği kaydedilen mütalaada, şu tespitler yapıldı:

"Sanığın, üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediği belirlenmiştir. Haksız tahrik hükümlerinin uygulama koşullarının oluşup oluşmadığı konusunda yapılan incelemede ise sanık ile maktul arasında olaydan önce anlaşmazlıklar yaşandığı, maktulün ilk olarak sanığın bulunduğu kahvehaneye gelerek sanığı dışarı çağırdığı yönünde bir tereddüt bulunmadığı, sanığın dışarı çıkması üzerine tanık Ahmet'in beyanından anlaşılacağı üzere ilk olarak maktulün sanığa karşı saldırıya geçtiği ve sanığa yumruk attığı, araya çevredekilerin girmesi üzerine sanıkla maktulün kavga eylemine son verdikleri, tüm bu hususlar değerlendirildiğinde maktulün sanığa yönelik olarak gerçekleştirdiği darp eylemi neticesinde sanığın bu olaydan duyduğu hiddetin etkisiyle maktulü takip ederek öldürme eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmakla, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma koşullarının oluştuğu kanaatine varılmıştır."

İddia makamı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Civan, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu dile getirerek, tahliyesini istedi.

Müşteki avukatı ise sanığın "en ağır şekilde" cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Karatay ilçesindeki Büyükkumköprü Kavşağı'nda 5 Mayıs 2016'da, Osman Çayır (51) idaresindeki 07 S 0180 plakalı otomobile, arkasındaki araçtan pompalı tüfekle ateş açılmış, Çayır olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin, maktul Çayır'ın işlettiği kahvehanenin müşterisi Mustafa Civan olduğu, Civan ve Çayır arasında sık sık tartışma yaşandığı belirlenmişti.

Zanlı Civan, olay tarihinden 3 yıl sonra İstanbul'dan Konya'ya gelmek için kendi adına bilet alınca gözaltına alınmış, emniyetteki sorgusunda Çayır'ı öldürdüğünü itiraf etmişti.

Antalya, Eylül, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü pompalı tüfekle öldüren sanığa 18 yıla kadar hapis cezası istemi - Son Dakika


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