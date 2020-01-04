KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TAKSİYE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TAKSİYE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TAKSİYE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta süratli şekilde ilerlediği iddia edilen motosiklet, kırmız ışıkta bekleyen taksiye arkadan çarptı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TAKSİYE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta süratli şekilde ilerlediği iddia edilen motosiklet, kırmız ışıkta bekleyen taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklette hasar oluştu.

Kaza, gece yarısı Barbaros Bulvarı Levent yönünde meydana geldi. Serkan N.'nin kullandığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 CEP 406 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen Halil İbrahim Ayvaz yönetimindeki 34 TBZ 57 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Serkan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, polis ekipleri de kaza sonrası yolda güvenlik önlemi aldı. Ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

TAKSİ ŞOFÖRÜ KAZAYI ANLATTI

Motosikletin arkadan çarptığı taksinin şoförü Halil İbrahim Ayvaz, kazayla ilgili, "Ben aynadan gördüm arkadaşın nasıl geldiğini. Durur dedim ama durmadı. Her şey bir anda oldu. Baya bir hızlı geliyordu. Sağ şeridi doldurmuştuk. Ben beşinci en arkadaki arabaydım. Hareket halindeyken hızlı bir şekilde geldi vurdu. Önemli olan kendisine bir şey olmasın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Ambulansın yaralıyı götürmesi

-Taksi şoförü ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Barbaros Bulvarı, İbrahim Ayvaz, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi
Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
08:55 Bayburt'ta kar yağışı - Son Dakika
08:53 Topkapı'da liseli genç soğuktan titreyen köpeği montuyla örttü - Son Dakika
08:53 Erzurum güvenlik ve acil durumlar merkezi'ne 210 bin 156 asılsız ihbar - Son Dakika
08:53 Gümüşhane'de kar altında horon keyfi - Son Dakika
08:49 Davutlar MYO'dan sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 09:01:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TAKSİYE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]