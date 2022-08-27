İkinci kaza ise Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek gece saatlerinde bir evin bahçe duvarına çarptı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen sürücü araç içerisinden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. - DÜZCE

DÜZCE (İHA) – Düzce 'de meydana gelen kazalar güvenlik kameralarını yansıdı. Kırmızı ışık sebebiyle duran tıra minibüs arkadan çarparken, bir başka kazada ise hafif ticari araç evin duvarına vurdu.

Kaynak: İHA

Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırmızı ışıkta bekleyen tıra böyle çarptı - Son Dakika

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