Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti

Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan tır sürücüsü aracının içinde sıkışarak hayatını kaybederken, kazara 2 kişi de yaralandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti

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SAMSUN - Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan tır sürücüsü aracının içinde sıkışarak hayatını kaybederken, kazara 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun - Ankara karayolu Toybelen Kavşağı'nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Sarı idaresindeki 37 AL 350 çekici, 37 AB 169 dorse plakalı çips yüklü tır, kırmızı ışıkta bekleyen Halit Çelik yönetimindeki 52 K 1332 çekici, 52 K 0364 dorse plakalı arpa yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki tır da önünde kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Sadi Şahin yönetimindeki 55 ADP 782 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü Yılmaz Sarı kaza yerinde aracının içinde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer tır sürücüsü Halit Çelik ile otomobil sürücüsü Mehmet Sadi Şahin 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracının içinde sıkışan tır sürücüsünün cesedi Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 03:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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07:41
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22:55
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