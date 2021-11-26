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Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı

26.11.2021 09:48

Adana'da kırmızı ışıkta duran lüks otomobilin camını zorla silip daha sonra para isteyen 3 kişi sürücüyü darp etti, yanındaki kardeşi ise 2 kişiyi tabancayla vurup bir kişiyi de darp ederek yaraladı.

Adana'da kırmızı ışıkta duran lüks otomobilin camını zorla silip daha sonra para isteyen 3 kişi sürücüyü darp etti, yanındaki kardeşi ise 2 kişiyi tabancayla vurup bir kişiyi de darp ederek yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Kasım saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre lüks otomobille Turgut Özal Bulvarındaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Can G. (27) ile kardeşi Kemal G.'nin (21) yanına yaklaşan Yiğithan T. (21), Soner S. (22) ile Sezer T. (20), aracın camını silmek istedi. Can G. ise cam silen kişilere "Otomobili yeni yıkattım. Kirletiyorsunuz" dedi. Bu sırada otomobilin camını silen Yiğithan T., Can G.'den para istedi. Can G. kendilerinden zorla para almak isteyen şahısları uzaklaştırmak için otomobilden inip, Yiğithan T.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Cebindeki bıçağı çıkarıp tehditler savuran Yiğithan T. ile yanındakiler Can G.'yi darp etmeye başladı. Otomobildeki Kemal G. ise aracın torpido gözünde bulunan ağabeyine ait ruhsatlı tabancayı yere doğrultup ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, asfalttan sekip Yiğithan T.'nin ayağına, Soner S.'nin ise bacağına isabet etti. Cam silen 2 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, Can G. ile Kemal G. ise otomobile binip olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olaydan sonra kaçan Can G. ile Kemal G.'yi, adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Kemal G., "Ağabeyime bıçakla saldırdılar. Ben de onu kurtarmak için tabancayla ateş açtım" dedi. Ağabey ile kardeşin, kendilerine saldırıp para isteyen kişilerden şikayetçi oldukları öğrenildi. Hastanedeki tedavileri tamamlanan Yiğithan T. ile Soner S. ise taburcu edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can G. ile Kemal G., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı
Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı
Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı
Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı

Güzelyalı, Çukurova, Kasım, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı - Son Dakika
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