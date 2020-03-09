Kırmızı ışıkta çarpıp kaçtı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta çarpıp kaçtı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kırmızı ışıkta duran bir araca çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kırmızı ışıkta duran bir araca çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olay, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Muratlı Vergi Dairesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde kırmızı ışıkta bekleyen Erdoğan Tavukçuoğulları idaresindeki 59 AE 163 plakalı otomobile arkadan hızlı gelen U.S. yönetimindeki 59 ED 659 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, çarpan sürücü U.S. aracıyla kaçtı. Kaçan sürücünün kimliği tespit edilirken, yakalanması için hummalı bir çalışma başlatıldı.


Kaçan otomobil sürücüsü U.S.'nin yaklaşık iki yıl önce de ağaca çarparak ağır yaralandığı ve ölümden döndüğü öğrenildi.


Trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:43 Kaynak: İHA
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