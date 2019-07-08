Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta çiftetelli oynayan düğün konvoyuna ceza
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Kırmızı ışıkta çiftetelli oynayan düğün konvoyuna ceza

1 saat önce

Gaziantep'te kırmızı ışıkta durarak çiftetelli oynayan düğün konvoyundaki sürücülere ceza uygulandı.

Kırmızı ışıkta çiftetelli oynayan düğün konvoyuna ceza, System.String[]
Gaziantep'te kırmızı ışıkta durarak çiftetelli oynayan düğün konvoyundaki sürücülere ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilvadi Mahallesi Dutluk Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran düğün konvoyundaki sürücüler, otomobillerinden inerek çiftetelli oynadı, halay çekti. Araçtan gelin ve damadı indiren sürücüler, onlarla da bir süre oynadı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine konvoyu takip eden trafik ekipleri, 7 sürücüye "çevreye rahatsızlık vermek ve trafik kurallarına aykırılık"tan 108'er lira ceza uyguladı.
Bu arada, sürücüler ile gelin ve damadın yolda çiftetelli oynaması Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:40 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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