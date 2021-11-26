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Yolu kapatıp böyle çiftetelli oynadılar - Son Dakika

Yolu kapatıp böyle çiftetelli oynadılar

26.11.2021 17:46

Yolu kapatıp böyle çiftetelli oynadılar Kırmızı ışıkta oynayanlara şok ceza Gaziantep'te asker uğurlama konvoyu oluşturan 9 araç sürücüsü yolu kapatarak, araçlardan çıkan 8 genç yol ortasında çiftetelli oynadı.

Yolu kapatıp böyle çiftetelli oynadılar

Kırmızı ışıkta oynayanlara şok ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te asker uğurlama konvoyu oluşturan 9 araç sürücüsü yolu kapatarak, araçlardan çıkan 8 genç yol ortasında çiftetelli oynadı. Görüntülerden araç plakalarını tespit eden polis ekipleri 9 araca toplamda bin 296 TL para cezası kesti.b

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi'nde İstasyon Caddesi üzerindeki dün akşam saatlerinde asker uğurlamak için yola çıkan bir grup otomobil kırmızı ışıkta durdu. Bir anda araçlardan çıkan 9 genç ise çalan yüksek müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Yeşil ışığın yanmasının ardından ise gençler hemen indikleri araçlara geri binerken, yolda duran araçlar ise yollarında seyir etti. O anların görüntüsü sosyal medyada gündem olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 9 aracın sürücüsüne klakson çalma suçundan 144'er TL olmak üzere toplam 1296 TL para cezası kesildi.

"9 araca ceza kesildi"

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "25.11.2021 tarihinde Müdürlüğümüze gelen bilgiler doğrultusunda, Şehitkamil İlçesi Yaprak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde trafiği tehlikeye düşüren ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde korna çalan toplam 9 araç Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde tespit edilerek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince cezai işlem uygulanmıştır" denildi.

Yolu kapatıp böyle çiftetelli oynadılar
Yolu kapatıp böyle çiftetelli oynadılar
Yolu kapatıp böyle çiftetelli oynadılar
Yolu kapatıp böyle çiftetelli oynadılar
Yolu kapatıp böyle çiftetelli oynadılar
Yolu kapatıp böyle çiftetelli oynadılar
Yolu kapatıp böyle çiftetelli oynadılar

Türk Lirası, Gaziantep, Tragger, Asker, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolu kapatıp böyle çiftetelli oynadılar - Son Dakika


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