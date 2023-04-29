Direksiyon başında sızılı kalan sürücü kendisini şu sözlerle savundu: Hayvanım balkondan düştü, içiyorsam sebebi var - Son Dakika
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Direksiyon başında sızılı kalan sürücü kendisini şu sözlerle savundu: Hayvanım balkondan düştü, içiyorsam sebebi var

29.04.2023 14:21

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafiğin yoğun olduğu saatte aracının direksiyonunda sızıp kalan ve trafiği alt üst eden araç sürücüsü, 3.45 promil alkollü çıktı. Ehliyeti olmayan ve 3. Kez alkollü araç kullanırken yakalanan araç sürücüsüne 25 bin 521 TL para cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi.

Aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta ve konuşmakta zorlanan araç sürücüsü, trafik ekiplerine ceza yazmaması için dil dökerken, görüntü alan basın mensubundan da çekim yapmamasını istedi. "İçiyorsam sebebi var" diye söze başlayan araç sürücüsü, hayvanının balkondan düştüğünü ve 11 bin lira masraf ettiği için içtiğini belirtti.'Ben dünyayı çözdüm ama dünya beni çözemedi' diyen araç sürücüsü, bölgeye gelen polis ekipleri tarafındangüçlükle yol kenarına getirdi.

ARAÇ İÇİNDE SIZDI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakoluna bağlı yaya devriyesi, Antalya Caddesi Çağlayan İlköğretim Okulu önünde trafiğin en yoğun olduğu zamanda yeşil ışık yanmasına rağmen 07 ADL 08 plakalı hafif ticari Aracın harekete etmemesi üzerine aracın başına geldiğinde araç sürücüsünün araç içerisinde sızıp kaldığını gördü. Sürücüyü araçtan çıkartıp yol güvenliğini alan yaya devriyesinin anonsu üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü güçlükle oturduğu yerden kaldırıp yol kenarına getirdi.

Direksiyon başında sızan sürücüden ilginç savunma: Hayvanım balkondan aşağı düştü. İçiyorsam sebebi var

"İÇİYORSAM SEBEBİ VAR"

Nurettin Başkara isimli araç sürücüsünün alkol kontrolünde 3.45 promil alkollü olduğu, ayrıca ehliyetinin olmadığı belirlendi. Trafik polislerinin alkollü olarak araç kullanmaması gerektiğini söylemesi üzerine ceza yazmamaları için dil dökmeye başlayan Nurettin Başkara "İçiyorsam sebebi var. Benim hayvanım balkondan düştü. Ben 11 bin lira onun için para harcadım" dedi.

Direksiyon başında sızan sürücüden ilginç savunma: Hayvanım balkondan aşağı düştü. İçiyorsam sebebi var

TOPLAM 25.521 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntü alan basın mensubuna 'sorun benim sorunum' niye çekiyorsun diyerek tepki gösteren Nurettin Başkara, "Benim ailevi sorunlarım var. Benim hayatım boyunca çözemediğim sorunlar. Ben dünyayı çözdüm ama dünya beni çözemedi" diye konuştu.25 bin 521 TL para cezasıTrafik ekipleri 3. kez alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlenen Nurettin Başkara'ya alkollü araç kullanmaktan 8.190 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8.190 TL, araç sahibine alkollü kişiye araç kullandırmaktan 8.190 TL ve aracın muayenesinin olmamasından dolayı 951 TL olmak üzere toplam 25.521 TL para cezası uygulandı. Nurettin Başkara, polis tarafından polis merkezine götürülürken, kullandığı araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA
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Manavgat, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon başında sızılı kalan sürücü kendisini şu sözlerle savundu: Hayvanım balkondan düştü, içiyorsam sebebi var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direksiyon başında sızılı kalan sürücü kendisini şu sözlerle savundu: Hayvanım balkondan düştü, içiyorsam sebebi var - Son Dakika
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