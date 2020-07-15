Kırmızı ışıkta duramadı otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.



Kaza Elmatepe Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre H.K idaresindeki 06 U 3787 plakalı otomobile kırmızı ışıkta beklediği sırada M.T. idaresindeki plakasız ve tescilsiz motosiklet duramayarak çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü M.T. yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini burada yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Plakasız motosiklet çekici ile kaza yerinden kaldırılırken sürücüye cezai işlem uygulandı.



Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK