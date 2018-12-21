Son Dakika Haberleri: Kırmızı Işıkta Duramayan Elektrikli Motosiklet Kamyonete Çaptı

Kırmızı Işıkta Duramayan Elektrikli Motosiklet Kamyonete Çaptı

2 saat önce

Gaziantep'te kırmızı ışıkta duramayan bir elektrikli motosiklet kamyonete çarptı.

Kırmızı Işıkta Duramayan Elektrikli Motosiklet Kamyonete Çaptı, System.String[]
Gaziantep'te kırmızı ışıkta duramayan bir elektrikli motosiklet kamyonete çarptı. Kazada elektrikli motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gaziantep Üniversitesi bulvarında meydana geldi. İddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücüye ait elektrikli motosiklet kırmızı ışıkta duramayarak kamyonete çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen elektrikli motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken elektrikli motosiklette küçük çaplı hasar meydana geldi.

Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar yaralanan sürücüyü ilk yardımda bulunurken kazaya karışan elektrikli motosikleti de yol kenarına kaldırdı.

Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:31 Kaynak: İHA

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 3. Sayfa
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