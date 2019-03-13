Son Dakika Haberleri: Kırmızı Işıkta Duramayan Sürücü Zincirleme Kazaya Yol Açtı: 2 Yaralı

Kırmızı Işıkta Duramayan Sürücü Zincirleme Kazaya Yol Açtı: 2 Yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de yağan yağmur sonrasında kırmızı ışıkta duramayan sürücü, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak kaza yaptı.

Kırmızı Işıkta Duramayan Sürücü Zincirleme Kazaya Yol Açtı: 2 Yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de yağan yağmur sonrasında kırmızı ışıkta duramayan sürücü, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak kaza yaptı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağan yağmur sonrasında kayganlaşan yolda duramayan Muhammed Bahattin A'nın (35) kullandığı 71 AB 243 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Cuma Onur Dursun idaresindeki 40 KL 893 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyreden Cengiz Gülsabah'ın kullandığı 40 BE 816 plakalı hafif ticari araca arkadan çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada sürücü Muhammed Bahattin A. ile yolculardan Barış Akgül yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı anlatan Organize Sanayi Bölgesi güvenlik görevlisi, "Kırmızı ışıkta dururken freni tutmuyor, arkadan vuruyor. Kırmızı araç da transite vuruyor" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:44 Kaynak: İHA

Ankara, Organize Sanayi Bölgesi, Kırıkkale, 3. Sayfa
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