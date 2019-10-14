Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta duramayan sürücü zincirleme kazaya neden oldu
Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta duramayan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Kırmızı ışıkta duramayan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

54 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırmızı ışıkta duramayan sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Kırmızı ışıkta duramayan sürücü zincirleme kazaya neden oldu, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırmızı ışıkta duramayan sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JZ 3695 plakalı otomobil, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı.

Arkadan gelen otomobilin kaza yapan araca çarpması sonucu, kırmızı ışık nedeniyle oluşan kuyrukta bekleyen 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanarak sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bazı otomobillerde, çarpmanın etkisiyle hava yastıklarının açıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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