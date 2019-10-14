Kırmızı ışıkta duramayan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bazı otomobillerde, çarpmanın etkisiyle hava yastıklarının açıldığı görüldü.

Kazada yaralanarak sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JZ 3695 plakalı otomobil, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı.

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, kırmızı ışıkta duramayan sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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