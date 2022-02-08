Kontrolden çıkan otomobil, ışıklarda bekleyen kamyonete çarptı...Kaza anı kamerada - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil, ışıklarda bekleyen kamyonete çarptı...Kaza anı kamerada

ISPARTA - Isparta'da seyir halinde olan otomobil yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek ışıklarda bekleyen bir kamyonete arkadan çarptı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde Isparta Sav karayolunda meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 42 BH 318 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Kavak kırmızı ışıkta bekleyen 32 PP 798 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri geldi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan yolcu Ümit Kavak yaralanırken, arkadan çarptıkları kamyonet şoförü ise hafif yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralılar ambulansla Isparta Şehir hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.