Kırmızı Işıkta Durmayan Otomobil, Ana Yoldan Gelen Başka Bir Otomobile Çarptı

Bursa'da, iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Bursa'da, iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yan yoldan ana yola çıkarken kırmızı ışıkta durmayan Ali Toktaş yönetimindeki 16 NRL 27 plakalı otomobil, ana yoldan ilerleyen Enes Çelik (25) yönetimindeki 16 V 2029 plakalı otomobili çarptı. Kazanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, yol trafiğe kapandı. Kazada araçlar kullanılmaz hale gelirken, sürücüler Toktaş, Çelik ve Toktaş'ın aracında bulunan Eren Özenç yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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