Son Dakika Haberleri: Kırmızı Işıkta Durmayan Otomobil Dehşet Saçtı

Kırmızı Işıkta Durmayan Otomobil Dehşet Saçtı

16 dakika önce

BURSA'da kırmızı ışıkta durmayan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı.

Kırmızı Işıkta Durmayan Otomobil Dehşet Saçtı, System.String[]
BURSA'da kırmızı ışıkta durmayan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsünü, itfaiye ekipleri çıkardı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Bursa- Gemlik karayolunda meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı mevkisinde, Muhammet Öztürk yönetimindeki 16 LD 477 plakalı otomobille kırmızı ışık ihlali yaptığı ve alkollü olduğu iddia edilen Veysal Ekener yönetimindeki 16 UCF 53 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç da trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile Öztürk'ün aracındaki Samet Kılık ve Ekener'in otomobilindeki Süleyman Sedef yaralandı. Kazanın etkisiyle otomobilde sıkışan Veysel Ekener'i itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:32 Kaynak: DHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa
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