Kırmızı ışıkta durmayan tır askeri araca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Ekşisu kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı plakalı tır kırmızı ışıkta bekleyen jandarmaya ait askeri araca çarptı. Kazada, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak