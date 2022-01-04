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Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı

04.01.2022 10:56

İZMİT'te kırmızı ışıkta durmayıp, geçide giren otomobil ile tramvayın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İZMİT'te kırmızı ışıkta durmayıp, geçide giren otomobil ile tramvayın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi, Alemdar Caddesi'nde tramvay geçidinde meydana geldi. Muharrem Yılmaz (58) yönetimindeki 41 HY 897 plakalı otomobil, kırmızıya dönen ışıkta durmayınca vatmanlığını Erkan Babacan'ın yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvayla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Muharrem Yılmaz ile eşi Meliha Yılmaz (52), Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bölgede tramvay ve araç trafiği kısa süre durdu. Polis, tramvayın vatmanı Erkan Babacan'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü. Otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazaya karışan tramvay ise başka bir vatmanla yoluna devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobil, Tramvay, Kocaeli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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