Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta geçen ambulans motosiklete çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırmızı ışıkta geçen ambulans motosiklete çarptı: 1 yaralı

29 dakika önce

Kırmızı ışıkta geçen ambulans motosiklete çarptı: 1 yaralıKARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta geçen ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen ambulans motosiklete çarptı: 1 yaralı
KARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta geçen ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Rıfat T. yönetimindeki 78 DD 916 plakalı ambulans Karabük istikametinden Safranbolu istikametine seyir halindeyken Balıklar Kayası mevkiinde kırmızı ışıkta geçtiği sırada kavşaktan dönüş yapmakta olan Ferhat E. yönetimindeki 78 AAF 748 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Medikar Hastanesine kaldırılırken, tedavi altına alınan yaralı sürücünün bacaklarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
112 Başhekimi Engin Ekmekçi olay yerine gelip kaza ile bilgi alırken, trafik polisleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kırmızı ışıkta geçen ambulans motosiklete çarptı: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Melih Gökçek'ten İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı AK Partili vatandaşlar, İstanbul İl Başkanı'na istifa çağrısında bulundu Ünlü anketçi İstanbul seçiminde oluşan farkın nedenini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 02:39:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta geçen ambulans motosiklete çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]