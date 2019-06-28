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Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı

1 saat önce

Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptıANKARA - Ankara'da kırmızı ışıkta geçen bir dolmuş, motosikletli sürücüyü altına aldı.

Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı
ANKARA - Ankara'da kırmızı ışıkta geçen bir dolmuş, motosikletli sürücüyü altına aldı. O anlar dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çankaya ilçesi Dikmen kavşağında yaşandı. Süratli bir şekilde yol alan dolmuş sürücüsü, kırmızı renkli motosiklete olanca hızıyla çarptı. Araçta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda dolmuş sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı görüldü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:58 Kaynak: İHA
Ankara, 3. Sayfa
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