Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı
1 saat önce
Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptıANKARA - Ankara'da kırmızı ışıkta geçen bir dolmuş, motosikletli sürücüyü altına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:58 Kaynak: İHA
Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı
ANKARA - Ankara
'da kırmızı ışıkta geçen bir dolmuş, motosikletli sürücüyü altına aldı. O anlar dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çankaya
ilçesi Dikmen
kavşağında yaşandı. Süratli bir şekilde yol alan dolmuş sürücüsü, kırmızı renkli motosiklete olanca hızıyla çarptı. Araçta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda dolmuş sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı görüldü. Polis
kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kaslı fotoğrafıyla tam not aldı!
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu
Doktor Elif'e 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınını cezası belli oldu!
Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş