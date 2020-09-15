Kırmızı ışıkta geçen ehliyetsiz sürücü "drone"a yakalandı - Son Dakika

Uygulama noktasında araç durdurulurken, ehliyetsiz sürücüye kırmızı ışık ihlali ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yasal işlem yapıldı.

Türkmenbaşı Bulvarı Çukurova Belediyesi kavşağında gerçekleştirilen denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan ehliyetsiz sürücü değişikliği drone ile tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce kentte trafik güvenliğinin sağlanarak ölüm, yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan kazaların azaltılması amacıyla drone ile denetim yapıldı.

Adana 'da kırmızı ışık ihlali yapan ehliyetsiz sürücü "drone"a yakalandı.

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