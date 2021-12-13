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Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 yaralı

13.12.2021 12:42

Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 yaralı Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçen kamyonet, seyir halinde giden otomobile çarptı.

Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçen kamyonet, seyir halinde giden otomobile çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır yaralı olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, Sarıyer Kilyos Sarıyer Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen kamyonet yan yoldan gelen 34 VA 3660 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpışma sonucu yola savrularak tabelalara çarparak durabilirdi. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar sonucu olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenilirken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 yaralı

Kamyonet, Sarıyer, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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