Kırmızı Işıkta Geçen Kamyonetin Neden Olduğu Kazada Yaralanan Tunç, Öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen kamyonun neden olduğu kazada ağır yaralanan Tunç Saydam(10), 7 gün süren yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen kamyonun neden olduğu kazada ağır yaralanan Tunç Saydam(10), 7 gün süren yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi.



27 Ocak'ta Gülüç beldesi kavşağında meydana gelen kazada, Mehmet Ali Ö.(61) yönetimindeki 67 TL 761 plakalı kamyon, akaryakıt istasyonundan çıkan Cemal Saydam'ın (55) kullandığı 67 TN 815 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Saydam (53) ve torunları Tunç Saydam (10) yaralandı. Ağır yaralanan Tuç Saydam, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Tunç Saydam, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mehemt Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ



Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Tunç Saydam, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesine getirildi. Tunç Saydam için evinin önünde helallik alındı, dua edildi. Tunç Saydam'ın annesi Sevgi ve babası Sedat Saydam, güçlükle ayakta durdu. Tunç Saydam, Alaplı ilçesine bağlaı Gümeli beldesinde kılınan cenaze namazı sonrası toğrağa verildi.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Aracı kullanan Cemal Saydam, kaza sonrası yaptığı açıklamada kendilerine çarpan sürücünün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etmişti. isyan etti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışıkta geçen kamyonetin akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile çarptığı ve aracın çarpma esnasında döndüğü görülüyor. - Ereğlizonguldak

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