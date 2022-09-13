Kırmızı ışıkta geçen minibüs, 2 araca çarpıp takla attı; 1 yaralı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta geçen minibüs, 2 araca çarpıp takla attı; 1 yaralı

13.09.2022 11:49
Kırmızı ışıkta geçen minibüs, 2 araca çarpıp takla attı; 1 yaralı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tur minibüsü, hafif ticari araç ile hasta nakil aracına çarparak takla attı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tur minibüsü, hafif ticari araç ile hasta nakil aracına çarparak takla attı. Kazada minibüs sürücü Abdurrezzak Çava (22) hafif yaralandı. Minibüsün kırmızı ışıkta geçtiği anlar ise güvenlik kamerası yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Tayakadın Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Abdurrezzak Çava yönetimindeki 34 BZ 3989 plakalı tur minibüsü, kavşaktan dönüş yapan Aşkın Demirel (53) yönetimindeki 16 AJV 798 plakalı hafif ticari araca, ardından da yan yoldan caddeye çıkan Cüneyt Dinder (31) idaresindeki 16 EK 102 plakalı hasta nakil aracına çarptı. Yaya geçidindeki kaldırıma çarparak takla atan minibüs, yan yattı. Kazada, kendi imkanlarıyla araçtan sürücü Çava, hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Çava, tedbir amaçlı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çava'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.'BİRDEN SON SÜRAT ÖNÜME ÇIKTI'Kavşaktan dönüş yaptığı sırada minibüsün önüne çıktığını belirten sürücü Aşkın Demirel, "Dönüyordum, birden son sürat önüme çıktı. Zaten arkasına dokunmuşumdur sonra takla attı" dedi.Diğer sürücü Cüneyt Dinder ise "Tam dönerken yeşil yandı. Birden oldu, anlamadım. Birden vurunca, hastalar da korktu zaten" diye konuştu.Hasta nakil aracında kızı Rümeysa Karataş (30) ile birlikte bulunan Nimet Karataş (56) da "Pat etti, sanki bomba atarsın, aynı öyle. Çocuğun fren yapması ile vurması bir oldu. Benim MS hastası kızım var, onu hastaneye götürüyorduk" ifadelerini kullandı.

Minibüsün kırmızı ışıkta geçtiği anlar ise güvenlik kamerası yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Osmangazi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta geçen minibüs, 2 araca çarpıp takla attı; 1 yaralı - Son Dakika

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