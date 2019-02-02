Son Dakika Haberleri: Kırmızı Işıkta Geçen Minibüs, Polis Memurunun Ölümüne Neden Oldu

Kırmızı Işıkta Geçen Minibüs, Polis Memurunun Ölümüne Neden Oldu

1 saat önce

Denizli'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen minibüs, önce polis memurunun kullandığı otomobile ardından başka bir minibüse çarptı.

Kırmızı Işıkta Geçen Minibüs, Polis Memurunun Ölümüne Neden Oldu, System.String[]
Denizli'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen minibüs, önce polis memurunun kullandığı otomobile ardından başka bir minibüse çarptı. Kazada polis memuru Fahri Can Acamoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli-Ankara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Kara C. yönetimindeki 32 AB 535 plakalı minibüs iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta seyir halinde olan Fahri Can Acamoğlu yönetimindeki 20 H 6000 plakalı otomobile çarpıp ardından yol kenarında yolcu almak için duran Mehmet Aşçıoğlu idaresindeki 20 AT 533 plakalı minibüse çarptı.

Kazada polis memuru olduğu öğrenilen Fahri Can Acamoğlu, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Acamoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Acamoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acamoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü Mehmet Kara C.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu

Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 14:21:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı Işıkta Geçen Minibüs, Polis Memurunun Ölümüne Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]