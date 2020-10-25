Kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

DÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile kız arkadaşı yaralanırken, motosiklet sürücüsünün sosyal medya hesabında hız yaparken yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Kaza saat 19.30 sıralarında, D-100 Karayolu Olimpiyat kavşağı mevkiinde meydana geldi. Akın Kap idaresindeki 81 EG 195 plakalı motosiklet ile kırmızı ışıkta geçerek Talha Pişkin idaresindeki 67 AK 474 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Akın Kap ile motosiklette bulunan Duygu Ç. yaralandı. Yaralanan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü Akın Kap'ın yapılan sorgusunda asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Akın Kap'ın daha önce sosyal medya hesabından motosiklet ile hız ve akrobatik hareketler yaparken çektiği görüntüleri paylaşması dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.