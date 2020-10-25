Kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı; sürücünün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler dikkat çekti (2) - Son Dakika

Kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı; sürücünün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler dikkat çekti (2)
25.10.2020 21:49
KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN EHLİYETİNİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİDüzce'de kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Akın Kap'ın alkollü yakalanması nedeniyle ehliyetine daha önce el konulduğu anlaşıldı.
KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN EHLİYETİNİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Düzce'de kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Akın Kap'ın alkollü yakalanması nedeniyle ehliyetine daha önce el konulduğu anlaşıldı. Kap'a ehliyetsiz araç kullanmaktan, drift atmaktan, kırmızı ışıkta geçmekten, plakalarını kapatmaktan ve makas atarak ani şerit değiştirmek suçlarından toplam 11 bin 358 TL para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.
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