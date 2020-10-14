Kırmızı ışıkta geçen otomobil iki ayrı motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta geçen otomobil iki ayrı motosiklete çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarptığı 2 ayrı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarptığı 2 ayrı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza bugün sabah saatlerinde Küçük Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde şehir merkezi istikametinden gelip Çakalderesi istikametine gitmekte olan Şakir Sarıtaş'ın kullandığı 07 JR 014 plakalı otomobil, Enver Saruhan'ın kullandığı 07 LIM 93 ve aynı istikamette seyir halindeki Sadık Eşit'in kullandığı 07 AAB 709 plakalı motosikletlere yandan çarptı. Otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirlenen kazada asfalta savrularak yaralanan motosiklet sürücüleri Enver Saruhan ve Sadık Eşit, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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