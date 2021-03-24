Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı

24.03.2021 22:57
Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Son dakika haber... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı Aksaray'da kırmızı ışıkta geçen otomobil yangına giden itfaiye aracına çarptı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da kırmızı ışıkta geçen otomobil yangına giden itfaiye aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şifahane Mahallesinde araç yangını ihbarı alan Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitmek üzere yola çıktı. Geçiş üstünlüğü olan, tepe lambası yanık, sirenleri açık bir şekilde kısa sürede olay yerine intikal etmek için mücadele eden itfaiye erlerinin bulunduğu araca Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi kavşağında kırmızı ışıkta geçen Tuğbanur A. idaresindeki 68 AAY 291 plakalı otomobil itfaiye aracına yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Enes Hidayet A. yaralanırken itfaiye erleri tarafından 112 Acil Çağrı merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştıra Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı
Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı
Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı
Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı

Otomobil, İtfaiye, Aksaray, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fotoğrafının asılmasını yasaklayan Mansur Yavaş: Orası benim kişisel şirketim değil Fotoğrafının asılmasını yasaklayan Mansur Yavaş: Orası benim kişisel şirketim değil Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak İstanbul'da iki kişi otel odasında ölü bulundu İstanbul'da iki kişi otel odasında ölü bulundu Banka sistemine girerek milyonlarca dolar vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı Banka sistemine girerek milyonlarca dolar vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı Son Dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi
TBMM Başkanı Şentop'tan yeni Anayasa açıklaması: Somut bir metin ortaya çıkmalı TBMM Başkanı Şentop'tan yeni Anayasa açıklaması: Somut bir metin ortaya çıkmalı         
23:17
Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin         
23:14
Manchester United, Mostafa Mohamed için nabız yokladı Manchester United, Mostafa Mohamed için nabız yokladı         
22:45
Ünlü manken Ece Gürsel koronavirüse yakalandı Ünlü manken Ece Gürsel koronavirüse yakalandı         
22:24
Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı         
22:13
Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu         
21:11
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı         
20:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim         
18:08
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 23:28:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Kırmızı ışıkta geçen otomobil itfaiye aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei