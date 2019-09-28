Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı
1 saat önce
DİYARBAKIR'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:26 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar
ilçesi Fırat
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 34 YT 5697 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca Hilal M. idaresindeki 21 FH 059 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ışık ihlali yapan otomobil refüje çıkarak reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye
erleri, ootomobilde sıkışan Mehmet T. ile yanındaki kişiyi güçlükle kurtardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yarılardan sürücü Mehmet T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı TEM'de 3 kişinin öldüğü kazada ölen annesinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü Fanlarından oyuncu Eda Ece'ye Kaptan Marvel kolajı ODTÜ'den İstanbul depremi açıklaması: 7'den büyük bir deprem üretebilir