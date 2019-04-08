Son Dakika Haberleri: Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil, Minibüse Çarptı: 3'ü Ağır 7 Yaralı

Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil, Minibüse Çarptı: 3'ü Ağır 7 Yaralı

59 dakika önce

KONYA'da otomobil ile çarpışan minibüs, takla atarak bir evin bahçesinde düştü.

Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil, Minibüse Çarptı: 3'ü Ağır 7 Yaralı, System.String[]
KONYA'da otomobil ile çarpışan minibüs, takla atarak bir evin bahçesinde düştü. 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Antalya Çevre Yolu Hasanköy Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. . Zafer Çetin (45) yönetimindeki 06 EA 8518 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta ışık ihlali sonucu  İsmail Şahin (40)  yönetimindeki 42 M 8202 plakalı şehir içi yolcu taşıyan minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak takla atan minibüs, bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücüler Çetin ve Şahin ile minibüsteki yolcular  İbrahim Çetin, Fevzi Altın, Muharrem Demirel, Ramazan Eken, İlker Benli yaralandı. Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zafer Çetin, İlker Benli ve Ramazan Eken'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:24 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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