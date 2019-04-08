Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil, Minibüse Çarptı: 3'ü Ağır 7 Yaralı
59 dakika önce
KONYA'da otomobil ile çarpışan minibüs, takla atarak bir evin bahçesinde düştü.
KONYA'da otomobil ile çarpışan minibüs, takla atarak bir evin bahçesinde düştü. 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Kaza, saat 23.50 sıralarında Antalya
Çevre Yolu Hasanköy Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. . Zafer Çetin (45) yönetimindeki 06 EA 8518 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta ışık ihlali sonucu İsmail Şahin
(40) yönetimindeki 42 M 8202 plakalı şehir içi yolcu taşıyan minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak takla atan minibüs, bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücüler Çetin ve Şahin ile minibüsteki yolcular İbrahim Çetin
, Fevzi Altın, Muharrem Demirel
, Ramazan Eken, İlker Benli yaralandı. Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zafer Çetin, İlker Benli ve Ramazan Eken'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Konya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:24 Kaynak: DHA
Fatih'te Can Pazarı; Kazada Küçük Kız Arabadan Uçtu, 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü
Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı
Kaza Yapan Araçtan Çıkıp Yürüdü, Temizlik İşçileri 1 Saat Sonra Cesedini Buldu
Son Dakika! CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu